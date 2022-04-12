В столичное метро доставили скафандр и макет ракеты ко Дню космонавтики

В столичном метро сегодня, 12 апреля, пассажиры смогут увидеть экспонаты специальной выставки и проехаться в тематических поездах, оформленных ко Дню космонавтики. По случаю праздника в подземку доставили, среди прочего, скафандр и макет ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мосметро совместно с "Роскосмосом" и Департаментом инвестиционной и промышленной политики подготовило тематическую выставку, приуроченную к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Между станциями "Ленинский проспект" и "Площадь Гагарина" МЦК можно будет увидеть уникальные экспонаты: скафандр космонавта "Орлан-М", макет ракеты-носителя "Союз-2" и картины на тему космоса», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также добавил, что при отправлении поезда с конечной станции на каждой линии машинисты будут поздравлять пассажиров легендарной фразой «Поехали!».

Кроме того, на Калужско-Рижской линии будет курсировать поезд с тематическими стикерами, а на станции «Выставочная» организована экспозиция, подготовленная музеем космонавтики.

Ранее стало известно, что в столичных школах анонсировали открытие аэрокосмических классов.