Столичный педиатр лишилась миллионов рублей после общения с ФСБ

На сумму свыше восьми миллионов рублей обманули мошенники столичного врача-педиатра с опытом работы более 35 лет, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на личный источник.

По данным телеканала, 15 сентября москвичке позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил женщине о подозрительных действиях на ее счетах и для спасения средств убедил взять кредиты на крупную сумму, после чего, купив новые смартфон и сим-карту и установив специальное приложение, перевести полученные деньги на якобы безопасный счет.

Врач сделала все по инструкции, но вскоре заподозрила, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что столичная пенсионерка отдала аферистам 25 миллионов рублей из накоплений мужа.