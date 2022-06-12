Столкновение автомобиля со служебным мотоциклом ГИБДД попало на видео

По данным ГАИ, пострадал только полицейский. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее столкновение автомобиля с электросамокатом попало на видео. У пострадавшего СГМ (сотрясение головного мозга) и ушибы, предварительно, травмы нетяжелые, он госпитализирован.