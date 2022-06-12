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Столкновение автомобиля со служебным мотоциклом ГИБДД попало на видео

Столкновение автомобиля со служебным мотоциклом ГИБДД попало на видео
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Столкновение со служебным мотоциклом ГИБДД попало на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«12 июня около 8 утра на Щелковском шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и служебного мотоцикла ГИБДД, двигающегося с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. От полученного удара мотоцикл выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил наезд на стоящее легковое транспортное средство», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным ГАИ, пострадал только полицейский. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее столкновение автомобиля с электросамокатом попало на видео. У пострадавшего СГМ (сотрясение головного мозга) и ушибы, предварительно, травмы нетяжелые, он госпитализирован.

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