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19:07, 19 октября 2022
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Названа заинтересовавшая москвичей страна для переезда

Названа заинтересовавшая москвичей страна для переезда
Фото: Unsplash

Заинтересовавшую москвичей страну для переезда назвали эксперты портала Spain-Real.Estate. Данные исследования приводит «Лента.ру».

В сентябре 2022 года жители Москвы впервые с февраля вновь задумались о переезде в Испанию. Количество запросов в сети выросло на 11,6 процента по сравнению с августом. Исследователи утверждают, что это наиболее заметный прирост спроса с начала года.

Несмотря на это, интерес к переезду в Испанию по сравнению с тем же периодом 2021-го года снизился на 34,62 процента, по сравнению с 2020-м — на 39,68 процента. Кроме того, число запросов от москвичей на покупку недвижимости в Испании упало на 28,34 процента по итогам первых девяти месяцев 2022 года.

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