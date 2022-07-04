Стали известны страны с квартирами по цене московских «двушек»

Страны с квартирами по цене московских «двушек» стали известны «Газете.Ru». Риелторы составили подборку квартир за границей стоимостью от 8,9 до 14,9 миллиона рублей.

За 10,9 миллиона рублей продается жилье в Дубае. По словам руководителя отдела инвестиций Colife, уполномоченного партнера агентства зарубежной недвижимости CENTURY 21 Яна Идрисова, за эту цену покупатель получит «однушку» в хорошем районе с комфортными условиями, развитой инфраструктурой и близостью к морю.

За 8,3 миллиона рублей доступна квартира площадью 71 квадратный метр в десяти минутах до ближайшей станции метро, 18 минутах — до моря. Стоимость «однушки» площадью 69 «квадратов» в пешей доступности до моря варьируется от 12,5 до 13,8 миллиона рублей. От 11,7 до 13,1 миллиона потребуется заплатить за укомплектованное жилье с просторными залом и спальней общей площадью 73 квадратных метра в 20 минутах от моря.

По данным CEO международного агентства недвижимости Mercury Group Ltd. Ирины Алазовой, за 9,2 миллиона рублей возможно приобрести квартиру площадью 71,9 квадратных метра в центре столицы Латвии Риге. В стоимость входит балкон, сигнализация, парковка, телевидение, интернет, ухоженный зеленый двор с декоративными насаждениями, детская площадка и современная зарядная станция для электромобилей.

Еще дешевле — 8,1 миллиона рублей — оказалась пятикомнатная квартира в центре Кирении, на Кипре. Покупателю предлагают две ванные комнаты, балкон, беспроводной интернет, гардеробную, гостевой туалет, гранитные столешницы, кабельное телевидение, домашний кинотеатр, просторную веранду, безупречный вид на горы и море в километре от дома.

Ранее москвичи начали массово сдавать квартиры в аренду. В январе количество квартир для сдачи в аренду в Москве составляло 22,3 тысячи. В марте эта цифра выросла до 35 тысяч, а к июню — до 45,5 тысячи.