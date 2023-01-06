Финансовый аналитик объяснил принцип «стратегии ежемесячного усреднения»

О том, как работает стратегия ежемесячного усреднения стоимости и какие нюансы нужно учитывать начинающим инвесторам при ее применении «Мосленте» объяснил финансовый аналитик, экономист, основатель онлайн-школы по инвестициям Василий Маньжов.

«Принцип стратегии усреднения заключается в том, что человек регулярно пополняет свой инвестиционный счет и, независимо от ситуации, покупает тот или иной актив. Главное, на что ссылаются приверженцы такой стратегии — это то, что рынок всегда растет и, если инвестировать достаточно долго, то любой актив пойдет в рост и принесет доход», — пояснил он.

Механизм стратегии работает таким образом: инвестор регулярно вкладывает определенные суммы в один и тот же актив, и со временем начинает работать сложный процент, капитал растет все быстрей, а деньги работают с учетом капитализации процентов, продолжил эксперт.

По его словам, такой подход работает только если учитывать экономическую ситуацию и понимать, когда надвигается кризис, не грозит ли той или иной компании банкротство, какие есть возможные риски при инвестировании в тот или иной актив.

«Уже в конце 2021 года было видно, что что-то намечается на рынках. А значит правильно было продать все акции и другие рискованные активы, купить валюту или облигации с низким риском и ждать кризиса и новых точек для входа в рискованные активы: акции, недвижимость и другие возможные варианты», — подчеркнул специалист.

Те, кто смог предсказать кризис, кто понимает, как работает экономика, купят подешевевшие активы и также на этом заработают, избежав колоссального убытка и испорченных нервов, а капитал будет минимум в 4 раза больше, при прочих равных, резюмировал Маньжов.

Ранее финансовый аналитик также дал советы по способам инвестирования.