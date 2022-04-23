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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
В ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе мужчина открыл стрельбу из окна 19-го этажа, сообщает издание «Подмосковье сегодня».
По данным источника, мужчина начал стрелять в воздух из окна жилого дома, сопровождая действия выкриками на непонятном языке. Происходящее попало на видео, его опубликовал Telegram-каналом «Подмосковье сегодня». Соседи вызвали на место полицию. Прибывшие к дому силовики перекрыли ближайшие улицы.
«Когда стрельба прекратилась, мужчина выскочил из своей квартиры с оружием в руках, и в подъезде его задержали сотрудники полиции», — приводит издание слова очевидцев.
Ранее на видео попала массовая драка со стрельбой в подмосковном общежитии.