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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе мужчина открыл стрельбу из окна 19-го этажа, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

По данным источника, мужчина начал стрелять в воздух из окна жилого дома, сопровождая действия выкриками на непонятном языке. Происходящее попало на видео, его опубликовал Telegram-каналом «Подмосковье сегодня». Соседи вызвали на место полицию. Прибывшие к дому силовики перекрыли ближайшие улицы.

«Когда стрельба прекратилась, мужчина выскочил из своей квартиры с оружием в руках, и в подъезде его задержали сотрудники полиции», — приводит издание слова очевидцев.

Ранее на видео попала массовая драка со стрельбой в подмосковном общежитии.

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