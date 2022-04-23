В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

«Когда стрельба прекратилась, мужчина выскочил из своей квартиры с оружием в руках, и в подъезде его задержали сотрудники полиции», — приводит издание слова очевидцев.

Ранее на видео попала массовая драка со стрельбой в подмосковном общежитии.