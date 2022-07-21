Стрельба возле храма в Москве попала на видео

Правонарушители несколько раз выстрелили в воздух, после чего сели в автомобиль и скрылись. На месте инцидента обнаружили и изъяли светозвуковые гильзы.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию ночью в четверг, 21 июля. Троих подозреваемых, молодых людей от 27 до 29 лет, задержали на улице Твардовского. У одного из них при осмотре нашли предмет, напоминающий охолощенный автомат Калашникова. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее конфликт со стрельбой с одним пострадавшим произошел на юго-востоке Москвы.