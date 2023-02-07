Строительство БКЛ закончили в Москве

В Москве полностью закончили строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Градоначальник поблагодарил главу государства за поддержку в реализации целого ряда проектов, связанных со строительством метро и дорог. Он также предложил президенту принять участие в торжественном открытии БКЛ.

«Сейчас мы закончили полностью его (строительство БКЛ — прим. «Мосленты»), и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу», — сказал Собянин в ходе разговора с Владимиром Путиным.

Ранее стали известны подробности открытия столичной БКЛ в наступившем году.