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14:25, 07 февраля 2023
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Строительство БКЛ закончили в Москве

Строительство БКЛ закончили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»

В Москве полностью закончили строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Градоначальник поблагодарил главу государства за поддержку в реализации целого ряда проектов, связанных со строительством метро и дорог. Он также предложил президенту принять участие в торжественном открытии БКЛ.

«Сейчас мы закончили полностью его (строительство БКЛ — прим. «Мосленты»), и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу», — сказал Собянин в ходе разговора с Владимиром Путиным.

Ранее стали известны подробности открытия столичной БКЛ в наступившем году.

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