Студенткам с небритыми ногами запретили посещать занятия в вузе

Учиться с небритыми ногами запретили студенткам Гуманитарного университета профсоюзов в Санкт-Петербурге, передает «Лента дня». Деканы вуза ввели запрет на посещение занятий студентками без эпиляции, с длинными ногтями, в клетчатой одежде, в кедах и босоножках.

Представители учебного заведения заявили, что у них свои правила приличия и они не намерены их комментировать.

«Заметим только, что введенные нами правила вписываются в действующее законодательство России, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП. К тому же они устраивают работодателей», — цитирует представителей вуза интернет-издание «Подъем».

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