Вышедшие на субботник москвичи разбудили соседей

Вышедшие на общегородской субботник москвичи разбудили соседей. На громкую агрессивную музыку во дворе дома утром в субботу, 16 апреля, пожаловалась жительница Пресненского района, опубликовав соответствующее видео в паблике социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Утро, суббота. Очень жаль, что многим людям понятие «культура» не знакомо. Почему в 10:00 утра на всю мощь надо включать музыку? Это кто и что? Слов нет», — возмутилась автор публикации.

В комментариях мнения пользователей сети разделились. Большинство юзеров встали на защиту людей, вышедших убирать улицы города. «Нужно было встать! И за лопату», «Шуметь в это время уже можно», — написали они. Но нашлись и те, кто поддержал автора топика: подписчики предложили вариант борьбы с нарушителями покоя. «Можно пойти и наорать на них!», — посоветовал один из комментаторов.

Ранее жители одного из московских домов устроили склад ненужных вещей в соседнем подъезде. Они объяснили это тем, что в своем собственном места уже не хватает.