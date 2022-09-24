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14:09, 24 сентября 2022
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Раскрыта судьба «лежачего небоскреба» на юге Москвы

Раскрыта судьба «лежачего небоскреба» на юге Москвы
Кадр: Полёт Колибри / YouTube

Судьбу так называемого «лежачего небоскреба», одного из самых длинных домов Москвы, раскрыл автор Telegram-канала «История Москвы».

По имеющейся информации, раньше в помещениях здания на Варшавском шоссе располагался научно-исследовательский центр электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ). Чтобы защитить людей, живущих в этом районе, от возможного излучения, здание решено было строить именно в длину — в итоге общая протяженность дома составила 735 метров.

Автор отметил, что сейчас большую часть помещений этого строения арендуют различные фирмы.

Ранее пользователи сети раскрыли адрес «дома-паровоза» в Москве.

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