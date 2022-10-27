Стала известна судьба найденного в мусоропроводе младенца

Стала известна судьба новорожденной девочки, найденной весной 2022 года в мусоропроводе на северо-востоке столицы. По данным прокуратуры Москвы, над младенцем установлена опека.

Установлено, что 42-летняя мать ребенка не стояла на учете по беременности и родам. Девочка появилась на свет в ванной комнате квартиры. После этого женщина запеленала новорожденную в пеленку и полотенце, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод.

Мать обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, а также статьей 106 УК России («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов»). Она содержится под стражей. Опека также установлена над старшим ребенком обвиняемой, мальчиком 2017 года рождения.

В апреле текущего года младенец был найден дворником в подсобном помещении для обслуживания мусоропровода в доме на Северном бульваре. Девочку доставили в больницу.