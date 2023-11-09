Ранее судимого за убийство жены мужчину обвинили в покушении на вторую супругу

Житель подмосковных Луховиц пытался убить вторую жену после ее предложения о разводе, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Прежде он уже был судим за расправу над первой женой.

По информации ведомства, в среду, 8 ноября, во время беседы на кухне их общей квартиры женщина заявила мужу, что хочет с ним развестись. Между супругами вспыхнула ссора, мужчина схватил нож и нанес женщине несколько ударов по шее и лицу.

Пострадавшая выжила, ей успели оказать медицинскую помощь. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.

51-летнего мужа пострадавшей задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что 20-летняя сотрудница Wildberries напала на коллегу и сожителя с кухонным ножом.