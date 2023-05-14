Из Москвы-реки выловили сумку с автоматами

Сумку с автоматами и боевыми патронами выловили из Москвы-реки во время поисков пропавших электросамокатов. По данным Telegram-канала «112», специалисты доставали выброшенную технику из воды, когда специальный магнит поднял со дна оружие.

Всего из реки удалось достать два автомата и пять рожков с боевыми патронами. О своей находке рабочие сразу сообщили в правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее посылку с боевым оружием нашли в одном из отделений «Почты России» в Новой Москве. Это был пакет с четырьмя автоматами Калашникова.