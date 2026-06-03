Супергрибной сезон стартовал в Подмосковье

Первые грибы появились в Подмосковье и других регионах Центральной России. В лесах появились шампиньоны, белые грибы, лисички и другие ранние виды. Об этом aif.ru рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров.

По его словам, недавно под Домодедово ему удалось собрать лесные шампиньоны. Эксперт отметил, что такие грибы отличаются более насыщенным ароматом по сравнению с теми, что продаются в магазинах. Кроме того, их сложно перепутать с ядовитыми двойниками.

Также грибники уже находят первые белые грибы. Речь идет о белом сетчатом грибе. Кроме того, в лесах начали появляться и молодые лисички.

Помимо этого, многие собирают серно-желтый трутовик, который растет на дубах. За вкусовые качества этот гриб нередко называют «лесной курицей». По словам Тихомирова, лучше всего собирать молодые экземпляры, пока они остаются мягкими и нежными.

Как объяснил эксперт, благоприятные условия для роста грибов создали недавние погодные перепады. После жары пришли похолодание и обильные дожди, что стимулировало плодоношение. По мнению миколога, в ближайшее время грибов в лесах может стать еще больше.

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