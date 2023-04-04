Суперкар столичного топ-менеджера угнали с охраняемой парковки на эвакуаторе

Принадлежащий топ-менеджеру крупной столичной IT-компании суперкар Lamborghini Murcielago угнали с охраняемой парковки на Хорошевском шоссе в Москве двое мужчин на эвакуаторе, сообщает Baza. Хозяин в это время был в Подмосковье.

Мужчине позвонил охранник парковки и сообщил, что его авто стоимостью 12 миллионов рублей увезли на эвакуаторе. Приехавшие за суперкаром мужчины предоставили все необходимые документы, погрузили иномарку и уехали.

Хозяин Lamborghini Murcielago незамедлительно обратился в полицию. Эвакуатор отследили, суперкар нашли на центральной акцизной таможне в Домодедово. Доставивших его туда мужчин задержали по подозрению в угоне.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее Tesla возглавила рейтинг эвакуированных элитных авто без номеров в Москве.