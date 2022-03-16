Названа причина досрочного пробуждения сурков в Московском зоопарке

Сотрудники Московского зоопарка назвали причину пробуждения сурков на две недели раньше срока и сняли их на видео. Ролик был опубликован в официальном Telegram-канале учреждения.

Зоологи заметили открытый вход в нору животных и заранее подготовили для них вольер — подчистили снег и положили легкий корм — свежий салат и микс из овощей. «Ничего сытного или калорийного. Пищеварительной системе сурков нужно время, чтобы возобновить работу», — подчеркнули специалисты.

Сотрудники зоопарка уточнили: пробуждению зверьков способствовала установившаяся солнечная погода и потепление до нуля градусов по Цельсию. Но так как холода пока не отступают, животные не торопятся покидать теплую сурчину. «Арчи, Нагайна и Сара по очереди выходят в вольер, настороженно осматриваются, лакомятся свежими овощами и прячутся обратно», — поделились они.