Свадьба роботов-гуманоидов в Москве попала на видео

В библиотеке имени Пушкина в Москве прошла церемония бракосочетания роботов-гуманоидов Роберта и Матильды. Видеозапись свадьбы публикует Агентство городских новостей «Москва».

Роботов впервые предстали публике на Петербургском экономическом форуме в 2026 году, сообщает РИА Новости. 9 июля они в сопровождении робопса Догматика обменялись брачными клятвами, световыми браслетами и станцевали под песню Татьяны Куртуковой «Матушка».

Заместитель генерального директора компании-разработчика роботов IT-Imperial Анна Багдасарян отметила, что подобные мероприятия обращают внимание на сложную технологию гуманоидной робототехники и показывают, как роботы могут быть полезны людям.

Ранее в Москве заметили робота-дворника.