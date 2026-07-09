Город
Опубликовано 09 июля 2026, 14:19
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Свадьба роботов-гуманоидов в Москве попала на видео

В Москве прошла свадьба роботов-гуманоидов Роберта и Матильды.
Свадьба роботов-гуманоидов в Москве попала на видео
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В библиотеке имени Пушкина в Москве прошла церемония бракосочетания роботов-гуманоидов Роберта и Матильды. Видеозапись свадьбы публикует Агентство городских новостей «Москва».

Роботов впервые предстали публике на Петербургском экономическом форуме в 2026 году, сообщает РИА Новости. 9 июля они в сопровождении робопса Догматика обменялись брачными клятвами, световыми браслетами и станцевали под песню Татьяны Куртуковой «Матушка».

Заместитель генерального директора компании-разработчика роботов IT-Imperial Анна Багдасарян отметила, что подобные мероприятия обращают внимание на сложную технологию гуманоидной робототехники и показывают, как роботы могут быть полезны людям.

Ранее в Москве заметили робота-дворника.

Автор:Анна Вальман
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