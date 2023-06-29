Влюбленным из Москвы предложили сыграть свадьбу в стиле «Звездных войн»

Сыграть свадьбу в стиле «Звездных войн» в День семьи, любви и верности предложили влюбленным из Москвы организаторы выставки «В далекой-далекой Галактике» в 21-м павильоне ВДНХ. О подробностях необычного торжества они рассказали «Мосленте».

«В субботу, 8 июля, фанаты космической саги смогут провести уникальную церемонию бракосочетания на выставке «В далекой-далекой Галактике». Это будет космически оригинально», — обещают организаторы.

Согласно сценарию, к алтарю невесту подведет под звуки Имперского марша человек в костюме Дарта Вейдера, в числе ее подружек будет девушка в образе Принцессы Леи, шаферами жениха станут R2D2 и С3PO, а проведет церемонию магистр Йода. Обменявшись клятвами, новобрачные повторят знаменитый поцелуй Энакина и Падме. Гостей церемонии угостят шампанским.

Вход на выставку для молодоженов и их фотографов в этот день будет бесплатным. Заявки на проведение регистрации принимаются до среды, 5 июля.

Ранее три пары молодоженов открыли летний свадебный сезон на станции метро «Маяковская» в Москве.