Гуляющую свинью заметили на улице столицы

На кадрах запечатлено, как животное бегает по площадке и гоняется за собакой. «Утро действительно становится добрым, когда выходишь на улицу и встречаешь это чудо», — умилились администраторы сообщества.

Ролик вызвал бурный отклик у пользователей сети. Фолловеры оставили десятки одобрительных реакций под постом и поставили «лайки».

Ранее в ресторан в центре Москвы привели свинью на шлейке. В заведении боров поел еду из контейнера и попал на видео.