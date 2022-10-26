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05:32, 26 октября 2022
1 мин.

Гуляющую свинью заметили на улице столицы

Гуляющую свинью заметили на улице столицы
Кадр: Telegram-канал «Москва сегодня»

Прогулка свиньи по одной из столичных улиц попала на видео, выложенное в Telegram-канале «Москва сегодня». Парнокопытное заметили в районе ВДНХ.

На кадрах запечатлено, как животное бегает по площадке и гоняется за собакой. «Утро действительно становится добрым, когда выходишь на улицу и встречаешь это чудо», — умилились администраторы сообщества.

Ролик вызвал бурный отклик у пользователей сети. Фолловеры оставили десятки одобрительных реакций под постом и поставили «лайки».

Ранее в ресторан в центре Москвы привели свинью на шлейке. В заведении боров поел еду из контейнера и попал на видео.

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