05:32, 26 октября 2022
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Гуляющую свинью заметили на улице столицы
Кадр: Telegram-канал «Москва сегодня»
Прогулка свиньи по одной из столичных улиц попала на видео, выложенное в Telegram-канале «Москва сегодня». Парнокопытное заметили в районе ВДНХ.
На кадрах запечатлено, как животное бегает по площадке и гоняется за собакой. «Утро действительно становится добрым, когда выходишь на улицу и встречаешь это чудо», — умилились администраторы сообщества.
Ролик вызвал бурный отклик у пользователей сети. Фолловеры оставили десятки одобрительных реакций под постом и поставили «лайки».
Ранее в ресторан в центре Москвы привели свинью на шлейке. В заведении боров поел еду из контейнера и попал на видео.