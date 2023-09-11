Гуляющую в шлейке свинью заметили на московской улице

Известную в московском районе Гольяново свинью Дусю во время прогулки с хозяином сфотографировали соседи. Соответствующий снимок был опубликован в группе «Гольяново М125» социальной сети «ВКонтакте».

«На днях увидела нашу малышку Дусю. На улице еще тепло, поэтому хрюшка пока не надела ботиночки», — написали администраторы канала. На фото изображен взрослый минипиг светлого окраса с черными пятнышками на спине, на нем — красная шлейка с поводком.

Пользовательница сети озадачилась, как можно содержать такое крупное животное в городской квартире. Ей ответили, что свиньи очень чистоплотные, а конкретно Дуся, судя по публикациям в сети ее владелицы, иногда переезжает на время на дачу в специально обустроенный загон.

Ранее гуляющая в центре Москвы в шлейке свинья попала на видео.