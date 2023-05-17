Россиянам напомнили полезные свойства молодой крапивы

Полезные свойства молодой крапивы напомнила на сайте Роскачества врач-физиотерапевт, диетолог Татьяна Пономарева. Она назвала крапиву тонизирующим продуктом.

Крапива богата каротином и каротиноидами, витаминами (особенно высоко содержание витамина С, витаминов группы В и К), хлорофиллом, дубильными веществами, флавоноидами, фитонцидами, органическими кислотами, минералами. В ее составе есть железо, марганец, сера, медь, кремний, бор, никель, титан, калий, кальций. Продукт обладает желчегонным, мочегонным, отхаркивающим, кровеостанавливающим, тонизирующим действием и уменьшает воспалительные процессы.

Рекомендуется собирать растение в мае — начале июня, когда высота стеблей достигнет 30–50 сантиметров, а листья сохраняют мягкость и нежность. У молодой крапивы максимум полезных веществ.

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