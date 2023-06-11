Названа средняя сумма трат мужчин на сюрпризы для женщин

Траты московских мужчин на сюрпризы для женщин и организацию свиданий составили в среднем 51,8 тысячи рублей. Такую цифру назвали аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и ювелирного бренда SOKOLOV, их исследование оказалось в распоряжении «Мосленты».

По данным маркетплейса, чаще всего мужчины ищут для своих спутниц на YouDo.com организаторов свиданий, аниматоров в плюшевых костюмах, фотографов и монтажеров, доставщиков цветов и подарков. Спросом также пользуются услуги виртуальных помощников, помогающих забронировать стол в ресторане и выбрать подарок на годовщину. Кроме того, желающие удивить спутницу размещают объявления о поиске дорогих и раритетных авто в прокат.

Рост популярности указанных услуг составил 28 процентов за год. При этом средний счет за организацию свидания или сюрприза для избранницы по стране составил 17,7 тысячи рублей, за проведение романтической фотосессии — 7000 рублей, за услуги виртуального помощника — 4,9 тысячи. Прокат дорогого авто обойдется россиянам в среднем в 6,3 тысячи, а доставка букета или огромного плюшевого медведя — 3,1 тысячи. Столичным мужчинам такой сервис обойдется дороже.

Кроме того, россияне стали чаще покупать своим избранницам украшения. За год спрос на ювелирные изделия вырос в 2,2 раза. Москвичи чаще всего покупают женщинам серьги и тратят на подарок 10,9 тысячи рублей.

Ранее аналитики раскрыли среднюю сумму трат россиян к 8 Марта. Большинство сообщили, что при подготовке к гендерному празднику планируют расстаться с 2-4,5 тысячи рублей.