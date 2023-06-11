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17:14, 11 июня 2023
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Названа средняя сумма трат мужчин на сюрпризы для женщин

Аналитики назвали 51,8 тысячи рублей средней суммой трат москвичей на сюрпризы для женщин.

Названа средняя сумма трат мужчин на сюрпризы для женщин
Фото: Natalie Runnerstrom / Unsplash

Траты московских мужчин на сюрпризы для женщин и организацию свиданий составили в среднем 51,8 тысячи рублей. Такую цифру назвали аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и ювелирного бренда SOKOLOV, их исследование оказалось в распоряжении «Мосленты».

По данным маркетплейса, чаще всего мужчины ищут для своих спутниц на YouDo.com организаторов свиданий, аниматоров в плюшевых костюмах, фотографов и монтажеров, доставщиков цветов и подарков. Спросом также пользуются услуги виртуальных помощников, помогающих забронировать стол в ресторане и выбрать подарок на годовщину. Кроме того, желающие удивить спутницу размещают объявления о поиске дорогих и раритетных авто в прокат.

Рост популярности указанных услуг составил 28 процентов за год. При этом средний счет за организацию свидания или сюрприза для избранницы по стране составил 17,7 тысячи рублей, за проведение романтической фотосессии — 7000 рублей, за услуги виртуального помощника — 4,9 тысячи. Прокат дорогого авто обойдется россиянам в среднем в 6,3 тысячи, а доставка букета или огромного плюшевого медведя — 3,1 тысячи. Столичным мужчинам такой сервис обойдется дороже.

Кроме того, россияне стали чаще покупать своим избранницам украшения. За год спрос на ювелирные изделия вырос в 2,2 раза. Москвичи чаще всего покупают женщинам серьги и тратят на подарок 10,9 тысячи рублей.

Ранее аналитики раскрыли среднюю сумму трат россиян к 8 Марта. Большинство сообщили, что при подготовке к гендерному празднику планируют расстаться с 2-4,5 тысячи рублей.