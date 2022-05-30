Фото длинной очереди в киоск «Табак» заставило москвичей поспорить

Архивное фото с изображением длинной очереди из людей, стоявших в киоск «Табак» в центре столицы, заставило пользователей сети поспорить. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

На фото запечатлены торговая точка у вестибюля станции метро «Парк культуры» и очередь из людей, выстроившихся в длинный «хвост» прямо от входа на станцию. По данным администрации канала, снимок был сделан в 1990 году.

Некоторые москвичи отметили, что в 90-е годы таких очередей за табачной продукцией уже не было, а снимок мог быть сделан в конце 80-х. Однако другие юзеры указали, что в начале 90-х людям еще выдавали сигареты по талонам.

«После 92-го очередей уже не было. За сигаретами уж точно. Максимум 91-ый год», «По талонам 20 пачек в месяц выдавали», «А мне кажется, в то время сигареты были по талонам, равно как и водка», — прокомментировали подписчики.

Ранее москвич объяснил причину длинных очередей за пончиками в столице. «Это видать, потому что "Макдоналдс" закрыли», — предположил он.