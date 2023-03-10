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15:03, 10 марта 2023
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Рассекречена тайная площадка для бокса в Тропаревском парке

Журналист Байгарова рассказала о площадке для бокса с самодельным рингом в Тропарево.

Рассекречена тайная площадка для бокса в Тропаревском парке
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тайную площадку для бокса в Тропаревском парке рассекретила на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) московский журналист Ксения Байгарова.

«В Тропаревском парке еще в конце 80-х любители бокса организовали площадку. Там есть самодельный ринг, турники, шины, штанга, железные шкафы на замке, где лежат перчатки, гантели, лапы, кувалда, чтобы бить шины для тренировки взрывного удара… В общем, все, что нужно для боксерского счастья», — рассказала она.

Рассекречена тайная площадка для бокса в Тропаревском парке

Фото: Ксения Байгарова

По словам москвички, раньше на площадке висели хорошие мешки, но их украли — срезали и унесли в одну из ночей.

«Тогда дядя Володя, старший тренер этой площадки, договорился с рабочими. Они как раз какие-то трубы поблизости прокладывали. Ему дали одну трубу, он ее распилил пополам, повесил на трос. Типа два мешка получилось, чтоб бить. Но жестковато конечно», — поделилась журналистка.

Байгарова и сама нередко ходит на площадку побить трубу, называет ее своим местом силы. Там с ней не раз происходили интересные ситуации.

«Почти каждый прохожий мужского пола считает своим долгом подойти ко мне и рассказать, правильно ли я бью эту трубу. Даже если он в последний раз в пятом классе боксом занимался. Приходила и полиция, искала каких-то наркоманов, спрашивала, не видела ли я их. Будто я тут стою вечно», — рассказала москвичка.

Однажды к ней подошел француз с русской женой и детьми. Семейство заметило ее с другой стороны озера и заинтересовалось.

«Он сказал: "Это все сюрреалистично, мадам!" Я ответила: "Это вы еще всего не знаете". Дала его сыну примерить перчатки, показала основные удары и продолжила бить трубу», — описала случай Байгарова.

По ее словам, заниматься на это «известное место в боксерской среде» приходил даже известный боксер Костя Цзю. А недавно кто-то срезал замок с железного шкафа и украл гирю в 16 килограммов. Байгарова помогала мужчинам держать дверь, когда они ставили новый замок.

«Потом опять била трубу. И так хорошо. Она мне отвечает: "Бом"», — заключила она свою историю.

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