Рассекречена тайная площадка для бокса в Тропаревском парке

По словам москвички, раньше на площадке висели хорошие мешки, но их украли — срезали и унесли в одну из ночей.

«Тогда дядя Володя, старший тренер этой площадки, договорился с рабочими. Они как раз какие-то трубы поблизости прокладывали. Ему дали одну трубу, он ее распилил пополам, повесил на трос. Типа два мешка получилось, чтоб бить. Но жестковато конечно», — поделилась журналистка.

Байгарова и сама нередко ходит на площадку побить трубу, называет ее своим местом силы. Там с ней не раз происходили интересные ситуации.

«Почти каждый прохожий мужского пола считает своим долгом подойти ко мне и рассказать, правильно ли я бью эту трубу. Даже если он в последний раз в пятом классе боксом занимался. Приходила и полиция, искала каких-то наркоманов, спрашивала, не видела ли я их. Будто я тут стою вечно», — рассказала москвичка.

Однажды к ней подошел француз с русской женой и детьми. Семейство заметило ее с другой стороны озера и заинтересовалось.

«Он сказал: "Это все сюрреалистично, мадам!" Я ответила: "Это вы еще всего не знаете". Дала его сыну примерить перчатки, показала основные удары и продолжила бить трубу», — описала случай Байгарова.

По ее словам, заниматься на это «известное место в боксерской среде» приходил даже известный боксер Костя Цзю. А недавно кто-то срезал замок с железного шкафа и украл гирю в 16 килограммов. Байгарова помогала мужчинам держать дверь, когда они ставили новый замок.

«Потом опять била трубу. И так хорошо. Она мне отвечает: "Бом"», — заключила она свою историю.

Ранее секретные места встреч советских хиппи назвал столичный ученый, литературовед, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ Олег Лекманов.