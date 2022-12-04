Такси с пассажиром попало под электричку в Подмосковье

Такси с пассажиром попало под электричку в подмосковной Ивантеевке, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Пострадали два человека.

«Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП рядом с железнодорожной станцией Ивантеевка Московской области. По предварительным данным, утром в воскресенье, 4 декабря, водитель такси нарушил правила дорожного движения и выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне станций Ивантеевка — Зеленый Бор перед приближающимся поездом сообщением Москва — Фрязино», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир такси, схода подвижного состава не произошло. На данный момент движение поездов восстановлено.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что три человека попали под поезд в Подмосковье, на перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления МЖД. Одна женщина погибла.