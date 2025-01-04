Опубликовано 04 января 2025, 21:171 мин.
Такси разорвало пополам при ДТП на МКАД
«112»: на МКАД произошло ДТП, в ходе которого такси разорвало пополам.
Фото: Pixabay
На 26-м километре МКАД произошло ДТП, в ходе которого автомобиль такси оказалось разорвано пополам, сообщает Telegram-канал «112».
«В такси въехал автомобиль, от удара машина влетела в отбойник и загорелась», — сказано в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, пострадал 15-летний мальчик. Его доставили в больницу.
Ранее стало известно, что в массовом ДТП на МКАД погиб один человек. В Дептрансе Москвы отметили, что ДТП произошло на внутренней стороне 12-го километра МКАД, вблизи съезда № 11.