Опубликовано 06 июля 2026, 19:421 мин.
Таксист на Lada Priora протаранил авто за 65 миллионов рублей на МКАД и попал на видео
На 43-м километре МКАД таксист на Lada Priora врезался в Lamborghini Revuelto.
Таксист за рулем Lada Priora протаранил один из самых дорогих автомобилей на дорогах Москвы — Lamborghini Revuelto. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».
По его данным, авария произошла на 43-м километре МКАД, сведений о пострадавших не поступало. На кадрах видно, что обе машины получили повреждения.
Цены на Lamborghini Revuelto в России стартуют от 65 миллионов рублей и могут достигать 125 миллионов.
Ранее в центре Москвы на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась машина скорой помощи.