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Таксист сбил подростка в центре Москвы и попал на видео

Таксист сбил подростка в центре Москвы и попал на видео
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Водитель такси сбил 16-летнего подростка в центре Москвы. Видео с места событий в воскресенье, 24 июля, опубликовала пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел в 1-м Басманном переулке. Автомобиль такси наехал на жителя столицы, когда тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

На месте происшествия работают оперативные службы города, движение не затруднено. Пострадавшего госпитализировали в больницу, добавили в агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

Ранее Наталья Укупник, жена певца Аркадия Укупника, сбила человека на пешеходном переходе в Москве.

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