Таксист сбил подростка в центре Москвы и попал на видео

Водитель такси сбил 16-летнего подростка в центре Москвы. Видео с места событий в воскресенье, 24 июля, опубликовала пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел в 1-м Басманном переулке. Автомобиль такси наехал на жителя столицы, когда тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.