Таксисту «Яндекса» передали наркотики для доставки

Таксисту «Яндекса» передали для доставки пакет с наркотиками, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уже в машине мужчина выяснил, что в посылке находится мефедрон.

Водитель такси приехал по ночному заказу в Южное Медведково. Клиент встретил его и попросил доставить посылку в Бирюлево, предупредив, что внутри находятся сапоги. Таксист положил пакет на переднее сиденье и отправился в путь. Спустя несколько минут он заглянул в посылку и обнаружил, в одном из сапог пластиковую банку с наркотиком.

«Посылка показалась подозрительной, ранее были случаи, когда таксистам передавали вещи, а внутри находились запрещенные вещества», — цитирует водителя источник. Таксист вызвал полицейских и передал им пакет.

Ранее в Москве таксиста ударил ножом пассажир. Мужчина не хотел платить за поездку и ранил водителя в руку.