В Подмосковье таксисты устроили драку на дороге и попали на видео

В подмосковном Жуковском таксисты устроили драку на дороге. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющейся информации, водители не смогли разъехаться на проезжей части. Они вышли из машин, чтобы прояснить ситуацию. Словесный конфликт перешел в драку. Инцидент зафиксировал видеорегистратор.

Ранее, в июне прошлого года сообщалось, что в Москве ужесточат правила отбора таксистов на работу. К ним будут применятся такие же требования, как и к водителям автобусов.