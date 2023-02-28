Город
21:42, 28 февраля 2023
1 мин.

В Подмосковье таксисты устроили драку на дороге и попали на видео

В Подмосковье таксисты устроили драку на дороге и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

В подмосковном Жуковском таксисты устроили драку на дороге. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющейся информации, водители не смогли разъехаться на проезжей части. Они вышли из машин, чтобы прояснить ситуацию. Словесный конфликт перешел в драку. Инцидент зафиксировал видеорегистратор.

Ранее, в июне прошлого года сообщалось, что в Москве ужесточат правила отбора таксистов на работу. К ним будут применятся такие же требования, как и к водителям автобусов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.