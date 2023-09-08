Танцующий «Человек-паук» попал на видео в столичном метро

Увиденное возмутило пользователей сети.

«Опять он. Надоел. Жирноват. Кривоногий. Ленивый, два раза ножками дернул и устал», «Очередной нарушитель общественного порядка. Еще и маску нацепил, чтобы его не оштрафовали», «Как уже достали эти пауки», «Вот людям заняться нечем», «Идите на танцпол и дрыгайтесь там, дайте людям тишины», — написали они в комментариях.

Ранее «Супермен» станцевал на набережной в Москве и попал на видео.