Танцующий «Человек-паук» попал на видео в столичном метро
Танец «Человека-паука» в вагоне столичной подземки возмутил москвичей.
Танцующий в вагоне следующего по Люблинско-Дмитровской ветке столичной подземки поезда «Человек-паук» попал на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».
В ролике мужчина в костюме известного киногероя висит на поручнях, выполняет элементы уличного танца брейк-данс и другие трюки. При этом на весь вагон громко звучит музыка.
Увиденное возмутило пользователей сети.
«Опять он. Надоел. Жирноват. Кривоногий. Ленивый, два раза ножками дернул и устал», «Очередной нарушитель общественного порядка. Еще и маску нацепил, чтобы его не оштрафовали», «Как уже достали эти пауки», «Вот людям заняться нечем», «Идите на танцпол и дрыгайтесь там, дайте людям тишины», — написали они в комментариях.
Ранее «Супермен» станцевал на набережной в Москве и попал на видео.