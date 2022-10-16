Танцы «Человека-паука» в стиле Майкла Джексона в столичном метро попали на видео

Юзеров увиденное восхитило и рассмешило. «Вот это трюкач», «Тоже хочу научиться так танцевать», «Через турникеты он так же лихо перепрыгнул?», «Ничего себе, какие трюки! Сразу видно, кто в школе на физ-ру ходил», — написали они.

Один из участников дискуссии заметил, что не все пассажиры московской подземки таланты «Паука» оценили.

Ранее исполнившего танец в вагоне московского метро мужчину сравнили с известным хореографом Мигелем. Очевидцы сняли брейк-данс от уличного артиста на видео.