Танцы «Человека-паука» в стиле Майкла Джексона в столичном метро попали на видео
Танцы «Человека-паука» в стиле Майкла Джексона в столичном метро попали на видео. Сделанным одним из очевидцев на Люблинско-Дмитровской линии роликом поделился Telegram-канал «Митино М125».
«Кажется, душа Майкла Джексона вселилась в этого Человека-паука», — написал автор поста. На видео мужчина в костюме киногероя исполняет сложные трюки в вагоне поезда и пытается общаться с другими пассажирами.
Юзеров увиденное восхитило и рассмешило. «Вот это трюкач», «Тоже хочу научиться так танцевать», «Через турникеты он так же лихо перепрыгнул?», «Ничего себе, какие трюки! Сразу видно, кто в школе на физ-ру ходил», — написали они.
Один из участников дискуссии заметил, что не все пассажиры московской подземки таланты «Паука» оценили.
Ранее исполнившего танец в вагоне московского метро мужчину сравнили с известным хореографом Мигелем. Очевидцы сняли брейк-данс от уличного артиста на видео.