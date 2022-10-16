Город
01:42, 16 октября 2022
1 мин.

Танцы «Человека-паука» в стиле Майкла Джексона в столичном метро попали на видео

Танцы «Человека-паука» в стиле Майкла Джексона в столичном метро попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Митино М125»

Танцы «Человека-паука» в стиле Майкла Джексона в столичном метро попали на видео. Сделанным одним из очевидцев на Люблинско-Дмитровской линии роликом поделился Telegram-канал «Митино М125».

«Кажется, душа Майкла Джексона вселилась в этого Человека-паука», — написал автор поста. На видео мужчина в костюме киногероя исполняет сложные трюки в вагоне поезда и пытается общаться с другими пассажирами.

Юзеров увиденное восхитило и рассмешило. «Вот это трюкач», «Тоже хочу научиться так танцевать», «Через турникеты он так же лихо перепрыгнул?», «Ничего себе, какие трюки! Сразу видно, кто в школе на физ-ру ходил», — написали они.

Один из участников дискуссии заметил, что не все пассажиры московской подземки таланты «Паука» оценили.

Ранее исполнившего танец в вагоне московского метро мужчину сравнили с известным хореографом Мигелем. Очевидцы сняли брейк-данс от уличного артиста на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.