Пользователи сети отреагировали на танцы девушки под дождем в Москве

«Человек кайфует! Молодец! Так держать», «Видно, что человек получает удовольствие от дождя», «Тоже люблю дождь», «Красотка, уважуха», «Девчонка радуется жизни и дождю, в отличие от всех остальных, жалующихся на все вокруг», «Я бы тоже под дождем потанцевала», «Танцуй, будто тебя никто не видит», — написали юзеры в комментариях.

Ранее о моде на танцы в офисах заявила известная танцовщица, чемпионка мира по бальным танцам Марина Каташинская.