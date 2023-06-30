Пользователи сети отреагировали на танцы девушки под дождем в Москве
Танцы девушки под дождем в Москве попали на видео и вдохновили пользователей сети.
Танцы девушки под дождем в столице попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Нашел новую "Мисс Москва"», — подписал ролик автор поста. В кадре девушка в коротких шортах танцует на улице под проливным дождем.
Увиденное вдохновило пользователей сети, многие признались, что тоже хотели бы устроить такие танцы.
«Человек кайфует! Молодец! Так держать», «Видно, что человек получает удовольствие от дождя», «Тоже люблю дождь», «Красотка, уважуха», «Девчонка радуется жизни и дождю, в отличие от всех остальных, жалующихся на все вокруг», «Я бы тоже под дождем потанцевала», «Танцуй, будто тебя никто не видит», — написали юзеры в комментариях.
Ранее о моде на танцы в офисах заявила известная танцовщица, чемпионка мира по бальным танцам Марина Каташинская.