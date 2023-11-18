Танцы курьера с прохожим под снегопадом в Москве попали на видео

Двое мужчин станцевали под снегопадом и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Неважно какая погода, когда пришло время танцев», — говорится в комментарии. В ролике мужчины танцуют на улице возле одной из столичных многоэтажек.

«Счастливые», «Классные такие», «Когда скинули зп», «Вам посылка — танцуйте», «И я такой сижу и жду свой заказ второй час», «Главное, чтобы в коробке была не газировка», «"Курьер уже у дома" Спустя пол часа смотришь в окно...», «Когда срочно нужно отдать заказ, но желание клиента закон», «А потом я удивляюсь почему мне кофе приехал расплескавшийся», — написали пользователи мессенджера.

Ранее танцы пассажирки московского метро попали на видео и рассмешили россиян.