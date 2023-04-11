05:34, 11 апреля 2023
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Танец московского дворника попал на видео и развеселил россиян
Коммунальщик станцевал в московском дворе и развеселил россиян.
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com
Танец работника ЖКХ в одном из столичных дворов попал на видео. Ролик, опубликованный в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва», развеселил россиян.
На кадрах видно, как во время сезонных работ один из коммунальщиков начал танцевать под играющую на улице песню. «Врываемся в начало рабочей недели так же весело», — прокомментировали ролик в Telegram-канале «Москва сейчас». Публикация набрала десятки положительных реакций пользователей сети.
Ранее на видео попал танцующий на пешеходном переходе в Москве мужчина. Молодой человек, пританцовывая, переходил дорогу, когда машины стояли на светофоре.