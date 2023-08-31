Танец на шесте на фоне «Москва-Сити» попал на видео

Девушка в нижнем белье станцевала на пилоне на набережной напротив «Москва-Сити» и попала на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Ничего необычного, просто на набережной Тараса Шевченко ночью были вот такие танцы», — написал автор ролика.

Подписчики сообщества по-разному отреагировали на видео.

«Очень красивые чувственные танцы! Это реклама стриптиза, чтобы с наступлением холодов мужчины побольше ходили в заведения, где танцуют обычно эти красивые чувственные танцы», «Там трэш ежедневно», «Танец он в Африке танец.. Молодцы, что могу сказать», «Очередной TikTok снимают», «А что теперь в столице России стриптиз разрешен везде? А чего тогда не на Красной площади? Там народа больше», — высказались они.

Ранее москвичка станцевала на пилоне на улице и попала на видео.