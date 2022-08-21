Танец пожилого мужчины в московском парке попал на видео и восхитил сеть

«Дядя Женя на танцполе. Отжигает в Бабушкинском парке», — подписали видео администраторы. По их информации, мужчине 89 лет, и он регулярно приезжает на танцы в столичный парк из подмосковного Королева.

«Молодец! Движение — жизнь», «Здоровья ему! Молодец», «Класс, в таком возрасте двигаться особенно важно! Уважение мужчине», — прокомментировали юзеры.

Ранее босой и полуголый мужчина в одних шортах станцевал на Таганской улице в центре Москвы и попал на видео.