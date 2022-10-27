Танец темнокожего мужчины в вагоне метро попал на видео

На опубликованных кадрах мужчина двигает тазом и подпевает музыке из портативной колонки. Некоторые комментаторы оценили позитивный настрой пассажира. «Клевый чувак», «Влюбился, вот и танцует», — написали пользователи сети.

Не все сочли поведение танцора уместным. «Гадость какая. Зачем так задом ворочать?», «Меня бы стошнило», — возмутились фолловеры.

Ранее мужчина станцевал брейк-данс в московском метро и попал на видео. Необычного пассажира сравнили со звездой ТНТ, членом жюри популярного шоу «Танцы», хореографом Мигелем.