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03:37, 27 октября 2022
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Танец темнокожего мужчины в вагоне метро попал на видео

Танец темнокожего мужчины в вагоне метро попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Темнокожий мужчина в шапке с растаманским флагом станцевал в вагоне метро и попал на видео. Ролик выложили в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На опубликованных кадрах мужчина двигает тазом и подпевает музыке из портативной колонки. Некоторые комментаторы оценили позитивный настрой пассажира. «Клевый чувак», «Влюбился, вот и танцует», — написали пользователи сети.

Не все сочли поведение танцора уместным. «Гадость какая. Зачем так задом ворочать?», «Меня бы стошнило», — возмутились фолловеры.

Ранее мужчина станцевал брейк-данс в московском метро и попал на видео. Необычного пассажира сравнили со звездой ТНТ, членом жюри популярного шоу «Танцы», хореографом Мигелем.

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