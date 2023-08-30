15:53, 30 августа 2023
1 мин.
Таракан в ресторане «Вкусно — и точка» попал на видео
Таракана заметили в ресторане «Вкусно — и точка» в Мытищах.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Таракана заметили в ресторане «Вкусно — и точка» в Мытищах. Видео с насекомым опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
В ролике таракан ползает в кассовой зоне заведения. «Больница — и точка», «Надо своевременно делать обработку», — возмутились увиденному пользователи сети.
Некоторые пожаловались на насекомых в столичных точках общепита. «В ТЦ "Европейский" в зоне фудкорта тараканов выводок, сразу и не скажешь, где они ползают, думаю, везде», — рассказала одна из пользовательниц.
Ранее посетители сетевого супермаркета в Москве пожаловались на тараканов и мышей.