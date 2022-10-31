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18:04, 31 октября 2022
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Подмосковные врачи извлекли таракана из уха мужчины

Подмосковные врачи извлекли таракана из уха мужчины
Фото: Lmbuga / Wikimedia

В ЛОР-отделение подмосковной больницы в Одинцове обратился 62-летний мужчина с жалобами на боль и дискомфорт в левом ухе. При осмотре врач обнаружил в слуховом канале насекомое, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Насекомое достали при помощи пинцета. После извлечения удалось определить, что это был таракан. Пациенту промыли слуховой канал и вытащили серные пробки. Он отметил, что стал лучше слышать», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Одинцовской больницы Михаил Коровин.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха или носа — так можно протолкнуть их еще дальше и усугубить ситуацию.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи Одинцовской больницы достали из носа пятилетней девочки орехи, которые перекрывали ей дыхание.

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