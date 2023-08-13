17:21, 13 августа 2023
1 мин.
Ползающий по меню в популярном столичном ресторане таракан попал на видео
Гость ресторана «Сыто Пьяно» в Москве снял на видео ползающего по меню таракана.
Фото: Unsplash
Гость ресторана сети «Сыто Пьяно» недалеко от станции метро «Бауманская» в Москве снял на видео ползающего по меню таракана. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Shot Проверка».
«Наш подписчик прислал видео, где "сытый и пьяный" таракан лежит прямо на столе в московском кафе. По его словам, менеджер заведения за "доставленные неудобства" сделал комплимент в виде алкогольного сета, и все разошлись миром», — рассказал автор публикации.
Ранее таракан в отделе кулинарии сетевого супермаркета в Москве попал на видео.