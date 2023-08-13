Ползающий по меню в популярном столичном ресторане таракан попал на видео

«Наш подписчик прислал видео, где "сытый и пьяный" таракан лежит прямо на столе в московском кафе. По его словам, менеджер заведения за "доставленные неудобства" сделал комплимент в виде алкогольного сета, и все разошлись миром», — рассказал автор публикации.

Ранее таракан в отделе кулинарии сетевого супермаркета в Москве попал на видео.