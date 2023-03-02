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09:40, 02 марта 2023
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В Москве появилась услуга тату для кошек

В Москве появилась услуга тату для кошек
Фото: Max Simonov / Unsplash

Услугу нанесения татуировок котам породы сфинкс начали оказывать в московском салоне. Автором идеи выступил тату-мастер, блогер, основатель салона красоты и тату «Рефрей» Юрец Удалец, рассказали «Мосленте» представители мастера.

«Это эксклюзивная услуга, ведь обычной татуировкой людей уже не удивить, она стала нормой в современном мире. А если тату будет у кота, то владелец такого питомца обращает на себя максимальное количество внимания. Это позволит не только произвести впечатление на друзей, но и продвинуть свой аккаунт в соцсетях», — говорится в пресс-релизе.

1 000 000
рублей

стоимость тату для кошки

Процесс нанесения тату проходит под наркозом и присмотром ветеринара и анестезиолога, уточняют организаторы. Точная сумма рассчитывается после согласования макета тату, но минимальная стоимость такой работы составляет один миллион рублей.

Ранее о подготовке кожи к удалению татуировок лазером рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Грекова. Медик перечислила противопоказания для этой процедуры.

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