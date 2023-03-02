В Москве появилась услуга тату для кошек

Процесс нанесения тату проходит под наркозом и присмотром ветеринара и анестезиолога, уточняют организаторы. Точная сумма рассчитывается после согласования макета тату, но минимальная стоимость такой работы составляет один миллион рублей.

Ранее о подготовке кожи к удалению татуировок лазером рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Грекова. Медик перечислила противопоказания для этой процедуры.