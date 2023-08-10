Телефонные мошенники выманили у профессора РАН более 17 миллионов рублей

81-летний москвич отдал более 17 миллионов рублей мошенникам, сообщает столичная прокуратура. Пенсионер общался с аферистами через рекомендованное ими мобильное приложение и передавал деньги их курьерам в течение месяца, предполагая, что таким образом спасает свои сбережения.

По данным Shot, пострадавшим оказался профессор РАН. Мошенники держали с ним связь с апреля. Сначала они представлялись сотрудниками Центробанка, но доктор физико-математических наук им не верил. Ученый попался на уловку в июле, когда звонившие представились работниками ФСБ.

Пожилой мужчина снял деньги со всех своих вкладов и передал телефонным мошенникам. Аферисты обещали вернуть ему деньги по окончании «опасного» периода, однако 8 августа перестали выходить на связь. Москвич понял, что его обманули.

Общий ущерб составил 17,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Аферистов ищут, им грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что профессор МГИМО потерял полмиллиона после СМС «замминистра Минобрнауки».