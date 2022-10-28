Стало известно о новой мошеннической схеме в Telegram

Мошенники стали использовать фейковые группы с названием «Избранное» для кражи личных данных в популярном мессенджере Telegram. Об этом агентству «Прайм» сообщил директор проектов «Т1 Консалтинг» Тимур Порошин.

«Здесь расчет строится на том, что кто-то в спешке или по невнимательности пришлет в этот чат чувствительную информацию: фото паспортов, номера банковских карт, пароли от соцсетей, компрометирующие фотографии», — рассказал Порошин о новой схеме.

Стало известно, что при создании такой группы аферист использует в качестве аватара значок системной папки и добавляет туда потенциальную жертву. При этом поддельная группа будет какое-то время находиться в самом верху списка чатов Telegram.

Определить подлинность группы, по словам Порошина, просто. При выборе настоящего «Избранного» появляется изображение лупы. Если это фейковая группа, то при открытии чата справа от фото появится иконка «телефонная трубка».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в Telegram. Как заявил аналитик Group-IB Digital Risk Protection Евгений Егоров, в этой схеме не обходится без социальной инженерии: жертв пугают блокировкой аккаунта.