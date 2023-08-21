Тело 15-летней школьницы нашли в Москве-реке после подземной экскурсии

В районе Москворецкой набережной из воды достали тело 15-летней школьницы, сообщает Telegram-канал. Девочка была участницей экскурсии по подземным коллекторам.

Погибшую нашли в Москве-реке около Большого Устьинского моста. У нее обнаружили рваную рану головы. Предварительно известно, что подростка смыло потоком воды из коллектора во время ливня вместе с остальными участниками экскурсии.

В Москве создан штаб по поиску пропавших во время экскурсии людей, сообщает издание Baza. На данный момент установлено, что группа состояла как минимум из четырех человек и гида-диггера.

Известно, что на подземную экскурсию записывались минимум десять человек. Найденная девочка стала третьей погибшей участницей прогулки. Ранее недалеко от парка «Зарядье» обнаружили тела 15-летней девочки и 17-летнего мальчика — дочери и племянника сотрудника группы компаний «Ланит». Продолжаются поиски сопровождавшего их взрослого.