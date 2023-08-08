Тело 21-летнего приезжего нашли под окнами многоэтажки в Москве

Под окнами многоэтажного дома на улице Вертолетчиков в Москве нашли тело 21-летнего приезжего. Об этом сообщает издание Baza.

Погибший был уроженцем Омской области. По данным источника, его смерть наступила в результате падения с 25-го этажа.

Ранее под окнами дома в Санкт-Петербурге нашли обгоревшее тело 23-летней москвички. По словам родственницы погибшей, девушка состояла в секте и часто упоминала о черной магии.