Тело 21-летней девушки обнаружили в номере отеля в Москве

Тело 21-летней девушки обнаружили в номере отеля в столице, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«13 октября 2022 года в номере отеля, расположенного по Новинскому бульвару в городе Москве, обнаружено тело 21-летней девушки. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в сообщении.

Для установления точной причины смерти девушки будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Как отметили в СК, сейчас проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее тело убитого сожительницей москвича обнаружили спустя 10 дней. По подозрению в преступлении задержана 33-летняя уроженка Волгоградской области.