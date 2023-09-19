В московской квартире обнаружили тело младенца

В квартире на юго-востоке столицы нашли тело 10-месячного ребенка, сообщает ГСУ СК России по Москве.

Тело младенца обнаружили в квартире многоэтажки на улице Таганрогская 19 сентября. По предварительной информации ведомства, смерть была насильственной.

Как сообщает столичная Прокуратура, мальчик мог погибнуть от удушения. В причинении телесных повреждений ребенку подозревается его мать 1987 года рождения.

Ранее в московском ТЦ нашли тело новорожденного ребенка.