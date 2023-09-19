12:06, 19 сентября 2023
1 мин.
В московской квартире обнаружили тело младенца
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело 10-месячного ребенка.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
В квартире на юго-востоке столицы нашли тело 10-месячного ребенка, сообщает ГСУ СК России по Москве.
Тело младенца обнаружили в квартире многоэтажки на улице Таганрогская 19 сентября. По предварительной информации ведомства, смерть была насильственной.
Как сообщает столичная Прокуратура, мальчик мог погибнуть от удушения. В причинении телесных повреждений ребенку подозревается его мать 1987 года рождения.
Ранее в московском ТЦ нашли тело новорожденного ребенка.